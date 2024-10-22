Теплые зимы и засушливое лето. Что происходит в Украине из-за изменений климата

Из-за глобального потепления в Украине фиксируется обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Ускоряют климатические изменения и выбросы парниковых газов из-за войны войны РФ против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Что происходит в Украине из-за глобального потепления

Существует множество причин, которые влекут за собой глобальные изменения климата. Основной из них является деятельность людей. Из-за климатических изменений в Украине, как и во всем мире, также происходит ряд изменений, говорит Елена Крамаренко.

"В Украине мы наблюдаем теплые зимы, засушливое лето, отсутствие осадков. Уже в этом году это привело к обмелению некоторых рек", - отмечает она.

Поэтому все мы должны экономно использовать природные ресурсы и тем самым уменьшать негативное влияние на окружающую среду, отмечает собеседница. Также нужно учить детей с раннего возраста сортировать мусор.

Как на изменения климата влияет война РФ против Украины

Война в Украине также оказывает влияние на усиление глобального потепления.

"Из-за войны увеличились выбросы парниковых газов. Эти выбросы способствуют усилению глобального потепления и ускорению климатических изменений, и это требует международной реакции. В течение всего одного года войны выбросы достигли уровня, превышающего годовые показатели некоторых стран", - отмечает Крамаренко.

По ее словам, суммарное количество выбросов, вызванных войной на данный момент (исключительно военными выбросами CO2), уже сейчас составляет 180 мм тонн CO2-эквивалента.

"Для сравнения, это больше, чем годовые выбросы таких стран, как Австрия (73,4 млн тонн), Норвегия (72,1 млн тонн) и Румыния (102,7 млн тонн). Это еще раз говорит нам о том, какое колоссальное влияние военных действий идет на увеличение объемов парниковых газов. Это ставит под угрозу международные усилия по уменьшению выбросов в атмосферу, по борьбе с глобальным потеплением", - подчеркивает заместитель министра.

Она также отмечает, что это также служит напоминанием о том, что войны могут иметь длительные последствия для экологической стабильности планеты. Это требует от мирового сообщества решительных шагов по уменьшению таких влияний и внедрению стратегий восстановления и адаптации.