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Теплі дні, тумани та нічні морози: якою буде погода в Україні найближчим часом

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 11:09
Теплі дні, тумани та нічні морози: якою буде погода в Україні найближчим часом Фото: погода в Україні на початку листопада буде теплою та сухою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найближчими днями в Україні встановиться суха та досить тепла погода. Температура буде поступово знижуватися, а вночі та вранці можливі морози і тумани.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Атмосферний фронт на завтра на Лівобережжя буде давати дощі. А згодом там буде поле підвищеного атмосферного тиску", - сказала вона

Голеня повідомила, що по Заходу буде проходити один антициклон, потім інший антициклон. Поміж ними можливе проходження атмосферного фронту, але він істотних опадів не дасть

"У найближчій перспективі істотних опадів на території України не буде, крім завтрашнього дня на території Лівобережжя, де будуть невеликі та помірні дощі", - повідомила синоптик.

За її словами, у полі підвищеного тиску уночі та вранці будуть виникати тумани. Нічна температура в полі підвищеного тиску знизиться до 2-7 градусів тепла.

"Під час прояснення очікується 1-3 градусів морозу. Особливо на Сході та Південному Сході до 5 морозу може бути вночі. А денна температура 4-10 градусів. Якщо будуть сонячні дні, то буде і до 12-13 градусів тепла", - сказала Голеня.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, цьогорічний жовтень у Києві зайняв 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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Гідрометцентр
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