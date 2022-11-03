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Теплые дни, туманы и ночные морозы: какой будет погода в Украине в ближайшее время

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 11:09
Теплые дни, туманы и ночные морозы: какой будет погода в Украине в ближайшее время Фото: погода в Украине в начале ноября будет теплой и сухой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие дни в Украине установится сухая и достаточно теплая погода. Температура будет постепенно снижаться, а ночью и утром возможны морозы и туманы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Атмосферный фронт на завтра на Левобережье будет давать дожди. А потом там будет поле повышенного атмосферного давления", - сказала она.

Голеня сообщила, что по Западу будет проходить один антициклон, затем другой антициклон. Между ними возможно прохождение атмосферного фронта, но существенных осадков он не даст

"В ближайшей перспективе существенных осадков на территории Украины не будет, кроме завтрашнего дня на территории Левобережья, где будут небольшие и умеренные дожди", - сообщила синоптик.

По ее словам, в поле повышенного давления ночью и утром будут возникать туманы. Ночная температура в поле повышенного давления снизится до 2-7 градусов тепла.

"Во время прояснений ожидается 1-3 градуса мороза. Особенно на Востоке и Юго-Востоке до 5 мороза может быть ночью. А дневная температура 4-10 градусов. Если будут солнечные дни, то будет и до 12-13 градусов тепла", - сказала Голеня.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, октябрь этого года в Киеве занял 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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