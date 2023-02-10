UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тепла погода допомагає ЗСУ оборонятись від нового наступу РФ, - розвідка Естонії

Фото: командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг (facebook com KsH Info)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України вдало оборонятись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, яку приводить EER.

За його словами, активність бойових дій зросла і наразі ініціатива певною мірою перейшла до РФ. Тиск на українських військових є дуже сильним, проте істотних змін на лінії зіткнення немає.

Гросберг зауважив, що наступу окупантів заважає тепла погода, яка не дає промерзнути землі.

"Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", - заявив розвідник.

В Естонії констатують, що найгарячішою точкою зіткнення є Бахмут, а у напрямку Лимана активність РФ підвищилась. Також росіяни зібрали велике угруповання у Запорізькій області та поряд з Вугледаром.

Нагадаємо, що новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Ситуація біля Кремінної Луганської області залишається важкою: російська армія постійно обстрілює позиції ЗСУ з важких калібрів та "планує" йти до Лиману Донецької області.

Російські військові намагаються наступати у районі Бахмута Донецької області. Також внаслідок неналагоджених дій зазнали серйозних втрат у районі Вугледару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськДонецька областьЕстоніяВійна в Україні