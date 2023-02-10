Тепла погода допомагає ЗСУ оборонятись від нового наступу РФ, - розвідка Естонії

За його словами, активність бойових дій зросла і наразі ініціатива певною мірою перейшла до РФ. Тиск на українських військових є дуже сильним, проте істотних змін на лінії зіткнення немає.

Гросберг зауважив, що наступу окупантів заважає тепла погода, яка не дає промерзнути землі.

"Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", - заявив розвідник.

В Естонії констатують, що найгарячішою точкою зіткнення є Бахмут, а у напрямку Лимана активність РФ підвищилась. Також росіяни зібрали велике угруповання у Запорізькій області та поряд з Вугледаром.