Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

Зазначимо, що травень 2025 року в Україні видався не надто теплим, західні регіони, зокрема Карпати, неодноразово засипало снігом. Проте, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулий 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.

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