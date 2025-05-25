Тепла не чекати? Яка погода буде в Україні наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Тиждень почнеться з дощів у низці регіонів України. У понеділок, 26 травня, опади накриють північні, центральні та південні області.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
У вівторок, 27 травня, дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.
Температура повітря:
У ніч на середу, 28 травня, за прогнозами синоптиків, майже по всій України очікуються дощі. Вдень опади прогнозують на сході, півночі та заході країни. Напрямок вітру - північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
Четвер, 29 травня, буде дощовитим для всіх регіонів України. Можливі значні опади, і майже по всіх областях, крім західних, синоптики попереджають про грози.
Температура повітря:
Перед вихідними у п'ятницю, 30 травня, погода в Україні буде з дощами та грозами.
Температура повітря:
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
Зазначимо, що травень 2025 року в Україні видався не надто теплим, західні регіони, зокрема Карпати, неодноразово засипало снігом. Проте, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулий 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.
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