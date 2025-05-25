RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Тепла не ждать? Какая погода будет в Украине на следующей неделе

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Неделя начнется с дождей в ряде регионов Украины. В понедельник, 26 мая, осадки накроют северные, центральные и южные области.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере - ночью +13 +16 градусов, днем +18 +24 градуса;
  • на востоке - ночью +14 +18 градусов, днем +24 +29;
  • в центре - ночью +12 +15, днем +20 +22 градуса;
  • на юге - ночью +15 +17 градусов, днем +19 +27;
  • на западе - ночью +5 +7 градусов; днем +14 +19 градусов.

Во вторник, 27 мая, дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.

Температура воздуха:

  • на севере - ночью +13 +16 градусов, днем +18 +24 градуса;
  • на востоке - ночью +13 +19 градусов, днем +23 +27;
  • в центре - ночью +13 +15, днем +19 +22 градуса;
  • на юге - ночью +15 +18 градусов, днем +23 +25;
  • на западе - ночью +8 +10 градусов; днем +15 +20 градусов.

В ночь на среду, 28 мая, по прогнозам синоптиков, почти по всей Украины ожидаются дожди. Днем осадки прогнозируют на востоке, севере и западе страны. Направление ветра - северо-западное со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • на севере - ночью +10 +16 градусов, днем +18 +22 градуса;
  • на востоке - ночью +14 +18 градусов, днем +22 +25;
  • в центре - ночью +12 +15, днем +20 +22 градуса;
  • на юге - ночью +13 +17 градусов, днем +18 +23;
  • на западе - ночью +8 +10 градусов; днем +15 +19 градусов.

Четверг, 29 мая, будет дождливым для всех регионов Украины. Возможны значительные осадки, и почти по всем областям, кроме западных, синоптики предупреждают о грозах.

Температура воздуха:

  • на севере - ночью +12 +16 градусов, днем +18 +22 градуса;
  • на востоке - ночью +15 +17 градусов, днем +22 +25;
  • в центре - ночью +12 +15, днем +20 +22 градуса;
  • на юге - ночью +13 +17 градусов, днем +18 +23;
  • на западе - ночью +8 +11 градусов; днем +17 +21 градус.

Перед выходными в пятницу, 30 мая, погода в Украине будет с дождями и грозами.

Температура воздуха:

  • на севере - ночью +12 +16 градусов, днем ​​+17 +24 градуса;
  • на востоке - ночью +13 +16 градусов, днем ​​+23 +25;
  • в центре - ночью +12+ 15, днем ​​+18 +23 градуса;
  • на юге - ночью +13 +15 градусов, днем ​​+19 +24;
  • на западе - ночью +10 +14 градусов; днем +15 +18 градусов.

 

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

Отметим, что май 2025 года в Украине выдался не слишком теплым, западные регионы, в частности Карпаты, неоднократно засыпало снегом. Однако, по данным Центральной геофизической обсерватории, прошлый 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве