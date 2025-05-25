Тепла не ждать? Какая погода будет в Украине на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Неделя начнется с дождей в ряде регионов Украины. В понедельник, 26 мая, осадки накроют северные, центральные и южные области.
Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Во вторник, 27 мая, дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.
Температура воздуха:
В ночь на среду, 28 мая, по прогнозам синоптиков, почти по всей Украины ожидаются дожди. Днем осадки прогнозируют на востоке, севере и западе страны. Направление ветра - северо-западное со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Четверг, 29 мая, будет дождливым для всех регионов Украины. Возможны значительные осадки, и почти по всем областям, кроме западных, синоптики предупреждают о грозах.
Температура воздуха:
Перед выходными в пятницу, 30 мая, погода в Украине будет с дождями и грозами.
Температура воздуха:
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
Отметим, что май 2025 года в Украине выдался не слишком теплым, западные регионы, в частности Карпаты, неоднократно засыпало снегом. Однако, по данным Центральной геофизической обсерватории, прошлый 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.