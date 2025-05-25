Тепла не ждать? Какая погода будет в Украине на следующей неделе

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

Отметим, что май 2025 года в Украине выдался не слишком теплым, западные регионы, в частности Карпаты, неоднократно засыпало снегом. Однако, по данным Центральной геофизической обсерватории, прошлый 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений.

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