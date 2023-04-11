UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тепер офіційно. В Росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки

Фото: в Росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії офіційно заборонили покидати країну чоловікам після отримання повістки до явки у військкомат. Держдума підтримала поправки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Держдума на пленарному засіданні у вівторок ухвалила в другому читанні поправку про обмеження на виїзд з Росії для громадян, які підлягають призову на військову службу, від дня одержання ними повістки і до явки у військкомат", - пише видання.

Зокрема Держдума підтримала законопроєкт про електронні повістки. Росіяни отримуватимуть їх в особистому кабінеті громадянина "на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційних системам".

"Водночас якщо повістка не вважається врученою в письмовій або електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток", - додає "ТАСС".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, російський диктатор Володимир Путін нещодавно підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.

Водночас як стверджує британська розвідка, російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМобілізація в Росії