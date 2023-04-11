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Теперь официально. В России запретили выезд из страны после вручения повестки

Фото: в России запретили выезд из страны после вручения повестки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России официально запретили покидать страну мужчинам после получения повестки к явке в военкомат. Госдума поддержала поправки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении поправку об ограничении на выезд из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, со дня получения ими повестки и до явки в военкомат", - пишет издание.

В частности Госдума поддержала законопроект об электронных повестках. Россияне будут получать их в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационных системах".

"В то же время если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", - добавляет "ТАСС".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России хотят легализовать электронные повестки. Тем временем с 1 апреля у россиян начался весенний призыв.

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