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Тепер офіційно. В Росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки

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Вівторок 11 квітня 2023 16:04
Тепер офіційно. В Росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки Фото: в Росії заборонили виїзд з країни після вручення повістки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії офіційно заборонили покидати країну чоловікам після отримання повістки до явки у військкомат. Держдума підтримала поправки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Держдума на пленарному засіданні у вівторок ухвалила в другому читанні поправку про обмеження на виїзд з Росії для громадян, які підлягають призову на військову службу, від дня одержання ними повістки і до явки у військкомат", - пише видання.

Зокрема Держдума підтримала законопроєкт про електронні повістки. Росіяни отримуватимуть їх в особистому кабінеті громадянина "на відповідному інформаційному ресурсі, в інформаційних системам".

"Водночас якщо повістка не вважається врученою в письмовій або електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення в реєстрі повісток", - додає "ТАСС".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, російський диктатор Володимир Путін нещодавно підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.

Водночас як стверджує британська розвідка, російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців.

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