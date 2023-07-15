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Теперь официально. Пограничники подтверждают прибытие "вагнеровцев" в Беларусь

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Суббота 15 июля 2023 12:58
Теперь официально. Пограничники подтверждают прибытие "вагнеровцев" в Беларусь Фото: пограничники подтверждают прибытие "вагнеровцев" в Беларусь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники зафиксировали отдельные группы представителей ЧВК "Вагнера" на территории Белоруссии.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", - заявил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же якобы должен был прибыть и сам главарь.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь вчера, 14 июля, в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

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