Тепер офіційно. В ЄС підтвердили погодження 17-го пакета санкцій проти Росії

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення союзники України запровадили санкції проти Російської Федерації. До введення обмежень долучилися ЄС, Сполучені Штати Америки (США), Британія, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та інші держави.

Санкції охопили фінансовий сектор, зокрема відключення низки російських банків від системи SWIFT, заморожування активів Центробанку РФ, заборону на експорт високотехнологічної продукції, а також персональні санкції проти посадовців, олігархів і пропагандистів. Окрім того, обмеження торкнулися енергетики, авіації, транспорту, оборонної промисловості та торгівлі.

Сьогодні стало відомо про те, що країни ЄС планують досягти попередньої угоди щодо 17-го пакету санкцій проти Росії.

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