Теперь официально. В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения союзники Украины ввели санкции против Российской Федерации. К введению ограничений присоединились ЕС, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства.

Санкции охватили финансовый сектор, в частности отключение ряда российских банков от системы SWIFT, замораживание активов Центробанка РФ, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции, а также персональные санкции против чиновников, олигархов и пропагандистов. Кроме того, ограничения коснулись энергетики, авиации, транспорта, оборонной промышленности и торговли.

Сегодня стало известно о том, что страны ЕС планируют достичь предварительного соглашения по 17-му пакету санкций против России.

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