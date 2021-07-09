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Теперь официально: Украина вышла из соглашения с СНГ по защите интеллектуальной собственности

Автор: Юлия Струк

Украина сегодня официально вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию документа в "Голосе Украины".

Закон предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а Верховная рада ратифицировала его 21 декабря 2011 года.

В Кабинете министров ранее подчеркивали, что представители Украины длительное время не участвуют в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Также наше государство не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.

Напомним, соответствующий закон Рада приняла в середине июня.

Как писало РБК-Украина, в середине мая Кабинет министров одобрил проект закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

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