Тепер офіційно: Україна вийшла угоди з СНД щодо захисту інтелектуальної власності

Закон передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Цю угоду підписали 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі, а Верховна рада ратифікувала її 21 грудня 2011 року.

У Кабінеті міністрів раніше підкреслювали, що представники України тривалий час не беруть участь у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює у межах угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.

Також наша держава не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності.