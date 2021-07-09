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Тепер офіційно: Україна вийшла угоди з СНД щодо захисту інтелектуальної власності

Автор: Юлія Струк

Україна сьогодні офіційно вийшла з угоди СНД про співробітництво у захисті інтелектуальної власності. Відповідний закон сьогодні набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію документу у "Голосі України".

Закон передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Цю угоду підписали 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі, а Верховна рада ратифікувала її 21 грудня 2011 року.

У Кабінеті міністрів раніше підкреслювали, що представники України тривалий час не беруть участь у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює у межах угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.

Також наша держава не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності.

Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила у середині червня.

Як писало РБК-Україна, у середині травня Кабінет міністрів схвалив проект закону пpо вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

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