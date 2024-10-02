Тепер у кімнаті охоронця. На станції швидкісного трамвая у Києві зняли дефібрилятори

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на в.о. ректора НАУ та депутатку Київради Ксенію Семенову .

У Департаменті транспортної інфраструктури підтвердили, що через часті акти вандалізму дефібрилятор перемістили до кімнати чергового охоронця. У разі необхідності громадяни мають звертатися до чергового на станції.

Відповідь на запит Ксенії Семенової (Telegram-канал "Семенова тут")

Семенова розкритикувала це рішення, зазначивши, що поки людина шукатиме охоронця, постраждалий може не дочекатися допомоги.

"Це не казочка. Після встановлення дефів в метро, був із десяток випадків, коли це врятувало життя. Якби дефів там не було, то не врятувало б. Наче логічно звучить", – написала в.о. ректора НАУ у своєму Telegram-каналі.

Вона запропонувала залучити муніципальну охорону для захисту обладнання, замість того, щоб його знімати.

Крім того, за дорученням Департаменту транспортної інфраструктури, КП "Київпастранс" найближчим часом має розмістити інформацію про місцезнаходження дефібриляторів на станціях швидкісного трамвая. Ймовірно, дефібрилятори прибрали з усіх трьох станцій.