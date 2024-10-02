Теперь в комнате охранника. На станции скоростного трамвая в Киеве сняли дефибрилляторы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. ректора НАУ и депутата Киевсовета Ксению Семенову .

В Департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что из-за частых актов вандализма дефибриллятор переместили в комнату дежурного охранника. В случае необходимости граждане должны обращаться к дежурному на станции.

Ответ на запрос Ксении Семеновой (Telegram-канал "Семенова тут")

Семенова раскритиковала это решение, отметив, что пока человек будет искать охранника, пострадавший может не дождаться помощи.

"Это не сказочка. После установки дефов в метро, был с десяток случаев, когда это спасло жизнь. Если бы дефов там не было, то не спасло бы. Вроде бы логично звучит", - написала и.о. ректора НАУ в своем Telegram-канале.

Она предложила привлечь муниципальную охрану для защиты оборудования вместо того, чтобы его снимать.

Кроме того, по поручению Департамента транспортной инфраструктуры, КП "Киевпасстранс" в ближайшее время должно разместить информацию о местонахождении дефибрилляторов на станциях скоростного трамвая. Вероятно, дефибрилляторы убрали со всех трех станций.