У Києві тестують систему безквиткового проїзду в транспорті: як це працює
У Києві на деяких автобусних маршрутах тестують систему безквиткового проїзду.
РБК-Україна розповідає, що про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
Як працює система безквиткового проїзду
Він зазначає, що функціонал сервісу вже готовий і зараз його тестують на кількох маршрутах "Київпастрансу". Сервіс передбачає, що пасажир може їхати в автобусі без квитка, відбувається самовалідація – людина заходить до застосунку, натиснула, оплатила проїзд та поїхала. При цьому відпадає необхідність у валідаторах.
Петро Оленич зазначає, що систему проходить технічне тестування, але вона вже повністю готова. У столиці вже впроваджують її у промислову, технічну та юридичну експлуатацію.
Також тривають переговори з приватними перевізниками у Києві, щоб вони також підключалися до єдиної міської системи електронних квитків. Наприкллад, так вже зробила "Укрзалізниця" для своїх міських сервісів.
Столичний чиновник наголошує, що система безквиткового проїзду належить окремому підприємству, у якого вже добре налагоджена і юридична, і технічна сторона.
Як скористатися системою безквиткового проїзду
Нагадаємо, новий сервіс для оплати проїзду в громадському транспорті в Києві почали тестувати у травні нинішнього року. Тепер пасажири можуть не шукати валідатор, а оплатити проїзд через застосунок.
Сервіс почали тестувати в трамваях. Для оплати проїзду потрібно:
- обрати в застосунку опцію "Оплата проїзду"
- сканувати QR-код на плакаті або наліпці в салоні трамвая
- сплатити за проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою
Після оплати в застосунку з’являється QR-квиток, який потрібно показати контролеру та, за бажанням, оцінити поїздку.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, а це означає можливість отримати штраф на місці правопорушення. Юристи наголошують, що контролери мають дотримуватися правил: при перевірці квитків вони зобов'язані пред'являти службові посвідчення, а при стягненні штрафу – видавати квитанцію встановленого зразка.
Нагадаємо, з 1 вересня у Києві школярі можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Однак для цього обов'язково потрібно мати при собі учнівський квиток.
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