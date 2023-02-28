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Тепер і в Одесі. Поліція попередила масову бійку підлітків біля ТЦ

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Одеса, Вівторок 28 лютого 2023 11:50
Тепер і в Одесі. Поліція попередила масову бійку підлітків біля ТЦ Фото: поліція попередила масову бійку підлітків біля ТЦ в Одесі (t.me/dumskaya_net)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці в Одесі запобігли масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан". Неповнолітні планували влаштувати сутички біля ТЦ "Панорама".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Як пише видання, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, у Київському районі міста біля ТЦ "Панорама" зібралася велика група молоді, представників заснованого у Росії руху "ПВК Редан", яка прийшла на так звану "стрілку" до іншого молодіжного руху "оффніки".

Втім перед цим поліцейські знайшли в Telegram-каналі під назвою "ПВК Редан Одеса", повідомлення про те, що 27 лютого має відбутися зіткнення між двома молодіжними рухами. Тож силовики завчасно попередили сутички між неповнолітніми.

Наразі проведено профілактичні бесіди з майже 70 підлітками.

Нагадаємо, що перед цим у Харкові, Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Вінниці підлітки з руху "Редан" також збирались для масових бійок.

Додамо, тим часом у Харкові вже встановили 215 неповнолітніх і 30 повнолітніх, які готували масову бійку в центрі міста.

Що відомо про "Редан"

"ПВК Редан" - це не військова компанія, а заснована у Росії субкультура, яка виникла в соцмережах та натхненна аніме-серіалом Hunter x Hunter, у якому є бандитське угрупування під назвою "Редан".

Представники цієї субкультури збираються разом для того, щоб влаштовувати масові бійки, учасникам руху в середньому 14-16 років.

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