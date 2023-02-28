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Теперь и в Одессе. Полиция предупредила массовую драку подростков возле ТЦ

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Одесса, Вторник 28 февраля 2023 11:50
Теперь и в Одессе. Полиция предупредила массовую драку подростков возле ТЦ Фото: полиция предупредила массовую драку подростков возле ТЦ в Одессе (t.me/dumskaya_net)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители в Одессе предотвратили массовую драку подростков, относящих себя к представителям российской субкультуры "ЧВК Редан". Несовершеннолетние планировали устроить стычки возле ТЦ "Панорама".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как пишет издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в Киевском районе города возле ТЦ "Панорама" собралась большая группа молодежи, представителей основанного в России движения "ЧВК Редан", которая пришла на "стрелку" к другому молодежному движению "оффники".

Впрочем, перед этим полицейские нашли в Telegram-канале под названием "ЧВК Редан Одесса", сообщение о том, что 27 февраля должно произойти столкновение между двумя молодежными движениями. Так что силовики предупредили стычки между несовершеннолетними.

Проведены профилактические беседы с почти 70 подростками.

Напомним, что перед этим в Харькове, Киеве, Житомире, Львове, Ивано-Франковске и Виннице подростки из движения "Редан" также собирались для массовых драк.

Добавим, между тем в Харькове уже установили 215 несовершеннолетних и 30 совершеннолетних, которые готовили массовую драку в центре города.

Что известно о "Редане"

"ЧВК Редан" - это не военная компания, а основанная в России субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом Hunter x Hunter, в котором есть бандитская группировка под названием "Редан".

Представители этой субкультуры собираются для того, чтобы устраивать массовые драки, участникам движения в среднем по 14-16 лет.

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