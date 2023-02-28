Збір підлітків у центрі Харкова. Поліція встановила 245 осіб, які планували бійку

Правоохоронці в Харкові встановили особи 215 неповнолітніх і 30 повнолітніх, які готували масову бійку в центрі міста. На батьків неповнолітніх виписали адмінпротоколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка.

За його словами, уточнені такі дані щодо збору підлітків біля ТЦ Нікольський, де планувалася масова бійка:

запрошено до відділів поліції - 245 осіб, з них: неповнолітніх - 215, з яких 149 - хлопці, а - 66 дівчата;

з них повнолітніх - 30;

раніше засуджених - 3;

вилучено ножів, кастетів, газових балончиків - 17.

Він також повідомив, що вже було складено 72 протоколи за фактом вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 184 КУпАП (стосовно батьків неповнолітніх).

"Ця робота продовжиться сьогодні, завтра, післязавтра. Проведено близько 100 процесуальних та слідчих дій в рамках кримінального провадження за вказаним фактом, в тому числі невідкладні обшуки. Ця робота триватиме з метою встановлення всіх організаторів бійки, яка готовилась за участю неповнолітніх!" - додає Тимошко.

Нагадаємо, що вчора не лише у Харкові, а також у Києві, Житомирі, Львові та Івано-Франківську підлітки збирались для масових бійок в межах руху "Редан", що виник і активно існує в Росії.



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