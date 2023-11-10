Теорію можна буде вчити не в автошколі. Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка .

"Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", - додає Клименко.

Необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З часом послуга стане доступною й через ЦНАП.

Зміни відбулись в рамках реформ сервісних центрів МВС, які розпочались влітку поточного року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у "Дії" нещодавно розпочався бета-тест послуги, яка дозволяє замовляти доставку водійського посвідчення до відділень "Укрпошти" або кур'єром на будь-яку зручну адресу.

Також з початку серпня МВС спростило процес складання іспитів для отримання посвідчення. Про усі нововведення можна прочитати за посиланням.

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