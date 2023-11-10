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Теорию можно будет учить не в автошколе. Кабмин утвердил порядок

Фото: Теорию по вождению можно будет сдавать не в автошколе. Кабмин утвердил порядок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабмин утвердил порядок, который позволит украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Согласно решению Кабмина, будущие водители будут иметь выбор: 

  • изучать правила дорожного движения в автошколе; 
  • самостоятельно осваивать теорию. 

Изменения произошли в рамках реформ сервисных центров МВД, которые начались летом текущего года. 

Как сдать теоретический экзамен  

Необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Со временем услуга станет доступной и через ЦПАУ. 

"Важно, что эти нововведения касаются и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", который реализуется, в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным", - добавляет Клименко.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дія" недавно начался бета-тест услуги, позволяющей заказывать доставку водительского удостоверения в отделения "Укрпошти" или курьером по любому удобному адресу.

Также с начала августа МВД упростило процесс сдачи экзаменов для получения удостоверения. Обо всех нововведениях можно прочитать по ссылке.

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Министерство внутренних дел Украины