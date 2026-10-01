Теоретичний іспит з ПДР тепер доступний англійською: які умови в МВС

РБК-Україна писало, що раніше теоретичний іспит для отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС проводився виключно українською мовою. Тестування охоплює правила дорожнього руху, безпечне керування, першу допомогу, дорожні знаки та базові знання про будову автомобіля.

Також ми писали, що для підготовки до теоретичного іспиту з ПДР майбутнім водіям варто користуватися офіційною базою запитань Головного сервісного центру МВС. Усі опубліковані там питання відповідають тим, що використовуються під час реального тестування.