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Теоретический экзамен по ПДД теперь доступен на английском: какие условия в МВД

14:41 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Веремеева

Иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся в Украине, теперь могут сдавать теоретический экзамен по ПДД не только на украинском, но и на английском языке.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Ивана Выговского.

Какие условия сдачи экзамена

Перевод тестовых вопросов отвечает действующим Правилам дорожного движения. Остальные условия теоретического экзамена не изменились. Кандидату нужно:

  • ответить на 20 вопросов;
  • пройти тест за 20 минут;
  • допустить не больше двух ошибок.

Язык сдачи экзамена - украинский или английский - кандидат выбирает самостоятельно.

Как записаться на экзамен

Зарегистрироваться можно онлайн через "Е-запись", мобильное приложение или оффлайн в терминале самообслуживания в выбранном сервисном центре МВД.

РБК-Украина писала, что раньше теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД проводился исключительно на украинском языке. Тестирование включает правила дорожного движения, безопасное управление, первую помощь, дорожные знаки и базовые знания о строении автомобиля.

Также мы писали, что для подготовки к теоретическому экзамену по ПДД будущим водителям следует пользоваться официальной базой вопросов Главного сервисного центра МВД. Все опубликованные там вопросы отвечают тем, что используются при реальном тестировании.

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