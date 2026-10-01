Теоретический экзамен по ПДД теперь доступен на английском: какие условия в МВД

РБК-Украина писала, что раньше теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД проводился исключительно на украинском языке. Тестирование включает правила дорожного движения, безопасное управление, первую помощь, дорожные знаки и базовые знания о строении автомобиля.

Также мы писали, что для подготовки к теоретическому экзамену по ПДД будущим водителям следует пользоваться официальной базой вопросов Главного сервисного центра МВД. Все опубликованные там вопросы отвечают тем, что используются при реальном тестировании.