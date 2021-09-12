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"Теоретически возможна": Песков о политической интеграции России и Беларуси

Новина українською →
Россия, Воскресенье 12 сентября 2021 20:48
"Теоретически возможна": Песков о политической интеграции России и Беларуси Фото: прессекретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Политическая интеграция России и Белорусси теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC.

"Политическая интеграция России и Белорусси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", - заявил Песков.

Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко нуждаются в "титанической работе" и принятии ряда подзаконных актов.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Путин и Лукашенко согласовали 28 программ. Их планируют утвердить до конца года.

Также РБК-Украина писало о том, что Путин не исключает создания Союзного парламента с Беларусью в будущем.

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