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"Теоретично можлива": Пєсков прокоментував політичну інтеграцію Росії та Білорусі 

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Росія, Неділя 12 вересня 2021 20:48
"Теоретично можлива": Пєсков прокоментував політичну інтеграцію Росії та Білорусі  Фото: прессекретар Президента Російської Федерації Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Політична інтеграція Росії й Білорусії теоретично можлива. Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.

"Політична інтеграція Росії і Білорусії теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн", - заявив Пєсков.

Також він додав, що реалізація 28 програм, які були узгоджені під час зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна й Лукашенка, потребують "титанічної роботи" та прийняття низки підзаконних актів.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Путін й Лукашенко узгодили 28 програм. Їх планують затвердити до кінця року.

Також РБК-Україна писало про те, що Путін не виключає створення Союзного парламенту з Білоруссю в майбутньому.

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Російська Федерація Білорусь Пєсков
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