ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Теннисный сезон приостановлен до начала лета из-за коронавируса

Новости » Спорт     19.03.2020 - 10:05
Теннисный сезон приостановлен до начала лета из-за коронавируса
Фото: профессионального тенниса не будет до 7 июня (wtatennis.com)

Рейтинги теннисистов заморожены

Ассоциации мужского (ATP) и женского (WTA) тенниса приняли решение отменить все соревнования до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Совместное заявление опубликовано на сайтах организаций.

Параллельно заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.

Те турниры, которые были запланированы на период с 8 июня 2020 года, на данный момент сохраняют за собой даты проведения.

Ранее Федерация тенниса Франции приняла решение перенести турнир "Большего Шлема" Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса, изначально запланированный в нынешнем году с 25 мая по 7 июня. Теперь турнир пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что из-за отмены турнира в Индиан-Уэллсе первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире и потеряет место в топ-5 рейтинга.

Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских футбольных чемпионатов. Евро-2020 перенесен на следующий год. Кроме того, отменены четыре Гран-при Формулы-1, различные боксерские поединки и другие соревнования.

При этом, МОК попал под критику из-за намерения провести Олимпиаду-2020 в срок.

В Токио исключили вариант с Олимпиадой без зрителей В Украине подтвердили новые случаи коронавируса
Новости Украины ТенниспереноссоревнованияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь