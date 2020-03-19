Теннисный сезон приостановлен до начала лета из-за коронавируса

Фото: профессионального тенниса не будет до 7 июня (wtatennis.com)

Рейтинги теннисистов заморожены

Ассоциации мужского (ATP) и женского (WTA) тенниса приняли решение отменить все соревнования до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Совместное заявление опубликовано на сайтах организаций.

Параллельно заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.

Те турниры, которые были запланированы на период с 8 июня 2020 года, на данный момент сохраняют за собой даты проведения.

Ранее Федерация тенниса Франции приняла решение перенести турнир "Большего Шлема" Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса, изначально запланированный в нынешнем году с 25 мая по 7 июня. Теперь турнир пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что из-за отмены турнира в Индиан-Уэллсе первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире и потеряет место в топ-5 рейтинга.

Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских футбольных чемпионатов. Евро-2020 перенесен на следующий год. Кроме того, отменены четыре Гран-при Формулы-1, различные боксерские поединки и другие соревнования.

При этом, МОК попал под критику из-за намерения провести Олимпиаду-2020 в срок.