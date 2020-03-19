ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тенісний сезон припинений до початку літа через коронавируса

Новини » Спорт     19.03.2020 - 10:05
Тенісний сезон припинений до початку літа через коронавируса
Фото: професійного тенісу не буде до 7 червня (wtatennis.com)

Рейтинги тенісистів заморожені

Асоціації чоловічого (ATP) і жіночого (WTA) тенісу ухвалили рішення скасувати всі змагання до 7 червня через пандемію коронавірусу. Спільна заява опублікована на сайтах організацій.

Паралельно заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.

Ті турніри, які були заплановані на період з 8 червня 2020 року, на цей час зберігають за собою дати проведення.

Раніше Федерація тенісу Франції прийняла рішення перенести турнір "Більшого Шолома" Ролан Гаррос у зв'язку з пандемією коронавірусу, спочатку запланований в нинішньому році з 25 травня по 7 червня. Тепер турнір пройде з 20 вересня по 4 жовтня.

Раніше повідомлялось, що через скасування турніру в Індіан-Уеллсі перша ракетка України Еліна Світоліна не зможе захистити торішні очки за виступ на турнірі і втратить місце в топ-5 рейтингу.

Нагадаємо, що через коронавірус вже припинена низка європейських футбольних чемпіонатів. Євро-2020 перенесений на наступний рік. Крім того, скасовані чотири Гран-прі Формули-1, різні боксерські поєдинки та інші змагання.

При цьому, МОК потрапив під критику через намір провести Олімпіаду-2020 вчасно.

У Токіо виключили варіант з Олімпіадою без глядачів В Україні підтвердили нові випадки коронавірусу
Новини України ТенниспереноссоревнованияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся