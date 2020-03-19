Тенісний сезон припинений до початку літа через коронавируса

Рейтинги тенісистів заморожені
Асоціації чоловічого (ATP) і жіночого (WTA) тенісу ухвалили рішення скасувати всі змагання до 7 червня через пандемію коронавірусу. Спільна заява опублікована на сайтах організацій.
Паралельно заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.
Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.— ATP Tour (@atptour) March 18, 2020
Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.
Ті турніри, які були заплановані на період з 8 червня 2020 року, на цей час зберігають за собою дати проведення.
Joint WTA/ @atptour Announcement:— WTA (@WTA) March 18, 2020
All ATP and WTA tournaments in the Spring clay court swing will not be held as scheduled.
The professional tennis season is now suspended through June 7, 2020 --> https://t.co/IYR6A2pI05 pic.twitter.com/qHOlmohWbq
Раніше Федерація тенісу Франції прийняла рішення перенести турнір "Більшого Шолома" Ролан Гаррос у зв'язку з пандемією коронавірусу, спочатку запланований в нинішньому році з 25 травня по 7 червня. Тепер турнір пройде з 20 вересня по 4 жовтня.
Раніше повідомлялось, що через скасування турніру в Індіан-Уеллсі перша ракетка України Еліна Світоліна не зможе захистити торішні очки за виступ на турнірі і втратить місце в топ-5 рейтингу.
Нагадаємо, що через коронавірус вже припинена низка європейських футбольних чемпіонатів. Євро-2020 перенесений на наступний рік. Крім того, скасовані чотири Гран-прі Формули-1, різні боксерські поєдинки та інші змагання.
При цьому, МОК потрапив під критику через намір провести Олімпіаду-2020 вчасно.