UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тенісна збірна України здолала Нідерланди в Кубку Біллі Джин Кінг: що далі

Фото: "Синьо-жовті" відсвяткували успіх у Вільнюсі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська здобули перемоги в другий ігровий день зустрічі зі збірною Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Кубок Біллі Джин Кінг, плей-офф

Калініна – Рус – 2:0 (6:4, 6:4)

Ястремська – Ламенс – 2:1 (4:6, 6:1, 7:5)

 

Калініна в двох сетах розібралася з Рус. У першій партії ключовим став третій гейм. Саме тоді українка оформила єдиний брейк. Здобувши стратегічну перевагу, друга ракетка України зосередилася на власних подачах і закрила сет за 42 хвилини.

У другій же партії Калініна грала на рівних до середини відрізку. Потім пішов обмін брейками, в якому вітчизняна тенісистка випередила Рус із двома набраними пунктами на "чужих" подачах проти одного. Це й дозволило вийти на матчбол і реалізувати його з першої спроби.

Конкурентнішим виявився матч Ястремської. У першому сеті одеситка зазнала невдачі. У дебюті вона "горіла" 0:3, але згодом зуміла підібратися ближче до Ламенс (4:5). Утім, повний камбек у цій партії українській тенісистці не вдався.

Зате повністю Ястремська реабілітувалася в другому сеті. Тут вона віддала нідерландці всього один гейм і з двома брейками закрила партію усього за 37 хвилин. Натомість вирішальний сет перетворився в гойдалки, де на прийомі опонентки виглядали краще, ніж на подачах. У цьому двобої сильнішою була українка (7:5).

Отже, збірна України переграла національну команду Нідерландів (3:1). Тепер "синьо-жовті" зіграють у кваліфікації фінальної частини змагань-2024. Найбільше досягнення українок у Кубку Біллі Джин Кінг – 1/4 фіналу (2010, 2012).

До слова, українка Світоліна анонсувала повернення на корт у сезоні-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниТеннис