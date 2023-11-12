Теннисная сборная Украины одолела Нидерланды в Кубке Билли Джин Кинг: что дальше

Кубок Билли Джин Кинг, плей-офф

Калинина – Рус – 2:0 (6:4, 6:4)

Ястремская – Ламенс – 2:1 (4:6, 6:1, 7:5)

Калинина в двух сетах разобралась с Рус. В первой партии ключевым стал третий гейм. Именно тогда украинка оформила единственный брейк. Получив стратегическое преимущество, вторая ракетка Украины сосредоточилась на собственных подачах и закрыла сет за 42 минуты.

Во второй же партии Калинина играла на равных до середины отрезке. Затем последовал обмен брейками, в котором отечественная теннисистка опередила Рус с двумя набранными пунктами на "чужих" подачах против одного. Это позволило выйти на матчбол и реализовать его с первой попытки.

Более конкурентным оказался матч Ястремской. В первом сете одесситка потерпела неудачу. В дебюте она "горела" 0:3, но впоследствии сумела подобраться поближе к Ламенсу (4:5). Впрочем, полный камбэк в этой партии украинской теннисистке не удался.

Зато полностью Ястремская реабилитировалась во втором сете. Здесь она отдала нидерландке всего один гейм и с двумя брейками закрыла партию всего за 37 минут. А решающий сет превратился в качели, где на приеме оппонентки выглядели лучше, чем на подачах. В этом поединке сильнее была украинка (7:5).

Итак, сборная Украины переиграла национальную команду Нидерландов (3:1). Теперь "сине-желтые" сыграют в квалификации финальной части соревнований-2024. Самое большое достижение украинок в Кубке Билли Джин Кинг – 1/4 финала (2010, 2012).