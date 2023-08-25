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Тенісна збірна України оголосила склад на матчі Кубка Девіса: хто потрапив у склад

Каспі, П'ятниця 25 серпня 2023 12:30
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Тенісна збірна України оголосила склад на матчі Кубка Девіса: хто потрапив у склад Фото: Олексій Крутих – найрейтинговіший тенісист у складі "синьо-жовтих" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Федерація тенісу України оприлюднила заявку на поєдинки проти збірної Колумбії у Першій світовій групі Кубка Девіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook.

Чоловіча команда прийме латиноамериканців у грузинському Каспі. Матчі на "харді" заплановані на 14-15 вересня.

До складу збірної України потрапили Олексій Крутих, Владислав Орлов, В'ячеслав Бєлінський, Олександр Овчаренко та Ілля Бєлобородько. Не допоможе "синьо-жовтим" перша ракетка України Віталій Сачко. Також до заявки не потрапив третій у рейтингу ATP українець – Ілля Марченко.

Натомість збірна Колумбії зуміла запросити двох найсильніших тенісистів. Зокрема, до передмістя столиці Грузії прилетить Даніель Елаї Галан, який посідає 70-те місце в класифікації професіоналів. Компанію йому складе Ніколас Мехія (293-тя позиція).

Раніше Світоліна та інші українки дізналися перших суперниць на US Open-2023. Перший раунд у жіночому одиночному розряді розпочнеться 28 серпня. Переможець змагань заробить 3 млн доларів.

До слова, напередодні Ястремська пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

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