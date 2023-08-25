Тенісна збірна України оголосила склад на матчі Кубка Девіса: хто потрапив у склад

Федерація тенісу України оприлюднила заявку на поєдинки проти збірної Колумбії у Першій світовій групі Кубка Девіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook .

Чоловіча команда прийме латиноамериканців у грузинському Каспі. Матчі на "харді" заплановані на 14-15 вересня.

До складу збірної України потрапили Олексій Крутих, Владислав Орлов, В'ячеслав Бєлінський, Олександр Овчаренко та Ілля Бєлобородько. Не допоможе "синьо-жовтим" перша ракетка України Віталій Сачко. Також до заявки не потрапив третій у рейтингу ATP українець – Ілля Марченко.

Натомість збірна Колумбії зуміла запросити двох найсильніших тенісистів. Зокрема, до передмістя столиці Грузії прилетить Даніель Елаї Галан, який посідає 70-те місце в класифікації професіоналів. Компанію йому складе Ніколас Мехія (293-тя позиція).

Раніше Світоліна та інші українки дізналися перших суперниць на US Open-2023. Перший раунд у жіночому одиночному розряді розпочнеться 28 серпня. Переможець змагань заробить 3 млн доларів.