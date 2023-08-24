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Українка Ястремська вийшла у фінал кваліфікації US Open-2023: хто буде суперником

Нью-Йорк, Четвер 24 серпня 2023 21:34
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Українка Ястремська вийшла у фінал кваліфікації US Open-2023: хто буде суперником Фото: Даяна Ястремська вибила Ежені Бушар (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна тенісистка Даяна Ястремська пробилася у третій кваліфікаційний раунд Відкритого чемпіонату США 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, кваліфікація, 2-й раунд, жінки

Ястремська – Бушар – 2:1 (6:1, 4:6, 6:4)

Одеситка здобула перемогу над канадкою Бушар. Перший сет став бенефісом Ястремської. Вона віддала суперниці лише один гейм і з двома брейками швидко закрила партію. На подолання опору Бушар українка витратила всього 33 хвилини.

Канадська тенісистка реваншувалася в другому сеті. Спершу опонентки йшли на рівних, зосередившись на власних подачах. У кінцівці партії першою хід зробила Бушар. За рахунку 4:3 вона оформила брейк, а після зворотного від Ястремської повторила цей трюк і закрила сет.

У вирішальній партії ключовим став п'ятий гейм. Саме в ньому вітчизняна тенісистка зуміла взяти подачу канадки та завоювала стратегічну перевагу. Зрештою, цього випаду Ястремської вистачило для підсумкового успіху (6:4).

У фіналі кваліфікації українка зустрінеться з румункою Єленою Габріелою Русе. 25-річна опонентка Ястремської у парному розряді US Open виступатиме в дуеті з іншою українкою – Мартою Костюк. Битва за путівку в основний етап змагань відбудеться 25 серпня.

До слова, українка Костюк втратила п'ять позицій у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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