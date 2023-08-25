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US Open-2023: Світоліна та інші українки отримали перших суперниць

Нью-Йорк, П'ятниця 25 серпня 2023 10:46
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US Open-2023: Світоліна та інші українки отримали перших суперниць Фото: Еліна Світоліна повернулася на корт навесні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

П'ятірка найсильніших українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною готуються до старту Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Перша стадія останнього цьогоріч мейджора розпочнеться 28 серпня. Вітчизняні тенісистки дізналися імена опоненток після жеребкування.

Національна перша ракетка Еліна Світоліна в першому колі US Open зустрінеться з німкенею Анною-Леною Фрідзам. Раніше їхні турнірні шляхи не перетиналися. Українка вдесяте змагатиметься в основній сітці американського "Гренд Слема".

Натомість суперницею Ангеліни Калініної стала іспанка Сара Соррібес-Тормо. Вони теж ніколи не зустрічалися раніше. Найважча ж опонентка дісталася Марті Костюк – четверта ракетка світу Єлена Рибакіна. Щоправда, в активі українки дві перемоги над представницею Казахстану, та ще й на "харді".

Досвідчена Леся Цуренко протистоятиме канадці Б'янці Андреєску. Цьогоріч вони зустрічалися двічі. У півфіналі Хуахіна українка перемогла на відмові опонентки, а в 1/16 фіналу "Ролан Гарроса" вибила Андреєску в двох сетах.

Нарешті Катерина Байндль вийде на корт проти Анни Кароліни Шмідлової. Словачка, яка проявила солідарність з Україною на French Open, чотири рази грала проти української тенісистки. Рахунок у протистоянні – 3:1 на користь Байндль, а найпам'ятнішим став матч на US Open-2017.

Матчі 1/64 фіналу US Open-2023 за участі українок:

  • Андреєску – Цуренко, 28 серпня, не раніше 18:00
  • Калініна – Соррібес-Тормо, 28 серпня, не раніше 18:00
  • Рибакіна – Костюк, 28 серпня, не раніше 18:00
  • Світоліна – Фрідзам, 28 серпня, не раніше 18:00
  • Шмідлова – Байндль, 28 серпня, не раніше 18:00

До слова, напередодні Ястремська пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

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