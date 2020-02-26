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На Тенеріфе закрили на карантин готель через спалах коронавірусу

Новини » В світі     26.02.2020 - 15:44
На Тенеріфе закрили на карантин готель через спалах коронавірусу
Ілюстративне фото (who.int)

Сотні гостей та співробітників готелю будуть перебувати в ізоляції протягом 14 днів

На іспанському острові Тенеріфе закрили на карантин готель H10 Costa Adeje Palace через виявлення коронавіруса в італійської пари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сотні гостей та співробітників готелю будуть перебувати в ізоляції протягом 14 днів.

Крім того, чиновниця Марія Тереза Крус Овал заявила, що ще у двох людей з групи, до складу якої входять 10 італійських відпочиваючих, підтвердили позитивний результат на коронавірус. При цьому вона зазначила, що тести іншої частини групи дали негативний результат.

Зазначимо, в одного з постояльців готелю виявили коронавірус. Він працює лікарем в Італії та прибув на острів близько тижня тому. Пізніше випадок зараження коронавірусом підтвердили у його дружини.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, у консульстві України в іспанському місті Малага заявили, що серед постояльців готелю на острові Тенеріфе немає українців.

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