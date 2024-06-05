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"Тендітні" роботи на дистанційному управлінні: у ДСНС розповіли, як розміновують територію України

Фото: ДСНС показала роботу саперів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сапери ДСНС продовжують очищувати територію України від забруднення вибухонебезпечними предметами. Для роботи спеціалісти використовують спеціальні піротехнічні машини та роботизовані комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.

Рятувальники зазначають, що до пошуків і знешкодження малогабаритних вибухонебезпечних предметів  залучаються роботизовані комплекси, зокрема Vanguard–S.

У ДСНС розповіли, що вивозити небезпечні матеріали до місць знищення після цього саперам  допомагають піротехнічні машини легкого типу (ПМ-Л - ред.).

Як зауважують сапери, загарбники під час окупації вдавались до масового екоциду. Зокрема, вони забруднювали місцеві води гранатами, які пізніше знешкоджували українські спеціалісти.

 

Розмінування України

На тлі вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії наразі понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, уряд України планує залучити більше жінок до розмінування.

Напередодні стало відомо, що Україна та Хорватія підписали меморандум, який передбачає допомогу у розміновуванні українських територій.

Днями ми розповідали про те, що уряд Японії планує передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

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