"Хрупкие" роботы на дистанционном управлении: в ГСЧС рассказали, как разминируют территорию Украины

Разминирование Украины

На фоне вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами.

Напомним, правительство Украины планирует привлечь больше женщин к разминированию.

Накануне стало известно, что Украина и Хорватия подписали меморандум, предусматривающий помощь в разминировании украинских территорий.

На днях мы рассказывали, что правительство Японии планирует передать украинским спасателям машины механизированного разминирования для очистки территорий от взрывоопасных предметов.

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