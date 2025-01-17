Не біженці. Українців якої категорії зараз найбільше у Польщі

Що показало опитування

Опитування провели методом електронного анкетування у грудні 2024 року. Його учасниками стали 856 людей. 67% із них складають жінки.

Результати показали, що понад 37% опитаних українців прибули у Польщу впродовж останніх пів року, 23% - протягом 2 років, 15% - перебувають там впродовж 3 років, 10% - понад 5 років, 9% - 1 рік. Найменший показних складають ті, хто знаходиться у Польщі 4 роки - 6%.

40% опитаних, становлять люди у віці 36-54 роки. Це найбільша категорія за кількістю. 37% - ще не досягли 25 років. 20% респондентів - віком від 26 до 35 років і 3% - старші 55 років.

Найбільше тих, хто приїхав до Польщі поодинці - 58%. З друзями у цю країну прибули 16% українців, із родичами - 13% і ще 10% у складі сімейної пари.

Результати опитування (інфографіка: Gremi Personal)

Про що свідчать результати

З початку війни в Україні у Польщу переїхали понад 970 тисяч українців, шукаючи міжнародний притулок. Після Німеччини, це другий найвищий показник із кількості біженців. Втім, останні дані свідчать про суттєві зміни у складі українців, які зараз перебувають у Польщі.

"Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року. Це свідчить про те, що домінантною групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи", - пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Підтвердженням цього також є те, що найчисельнішою віковою групою є люди 36-54 років, що говорить про активний трудовий потенціал цих мігрантів.

Результати також показують, що українців, які прибули до Польщі з початком повномасштабного вторгнення, зараз усього 15% опитаних.

"Ймовірно, люди повернулися в Україну після того, як минула небезпека, або переїхали в інші країни", - зазначає Джоболда.

В агенції наголошують, що трудові мігранти переважно заробляють у Польщі та повертаються в Україні, де витрачають зароблені кошти, підтримуючи економіку країни.

"Польща, яка від початку повномасштабного вторгнення стала притулком для біженців, сьогодні повертається до партнерства з Україною у сфері трудової міграції. І це так само має позитивний вплив на польську економіку та ринок працевлаштування", - каже Джоболда.

Вікова характеристика опитаних (інфографіка: Gremi Personal)