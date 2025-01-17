Не беженцы. Украинцев какой категории сейчас больше всего в Польше

Что показал опрос

Опрос провели методом электронного анкетирования в декабре 2024 года. Его участниками стали 856 человек. 67% из них составляют женщины.

Результаты показали, что более 37% опрошенных украинцев прибыли в Польшу в течение последних полгода, 23% - в течение 2 лет, 15% - находятся там в течение 3 лет, 10% - более 5 лет, 9% - 1 год. Наименьший показатель составляют те, кто находится в Польше 4 года - 6%.

40% опрошенных составляют люди в возрасте 36-54 года. Это самая большая категория по количеству. 37% - еще не достигли 25 лет. 20% респондентов - в возрасте от 26 до 35 лет и 3% - старше 55 лет.

Больше всего тех, кто приехал в Польшу в одиночку - 58%. С друзьями в эту страну прибыли 16% украинцев, с родственниками - 13% и еще 10% в составе семейной пары.

Результаты опроса (инфографика: Gremi Personal)

О чем свидетельствуют результаты

С начала войны в Украине в Польшу переехали более 970 тысяч украинцев, ища международное убежище. После Германии, это второй самый высокий показатель по количеству беженцев. Однако последние данные свидетельствуют о существенных изменениях в составе украинцев, которые сейчас находятся в Польше.

"Наибольшая доля украинцев приехала в Польшу в течение полугода. Это свидетельствует о том, что доминантной группой среди новоприбывших являются трудовые мигранты, которые выбирают Польшу из-за географической близости, похїожих культурных традиций и выгодных условий для работы", - объясняет директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Подтверждением этого также является то, что самой многочисленной возрастной группой являются люди 36-54 лет, что говорит об активном трудовом потенциале этих мигрантов.

Результаты также показывают, что украинцев, прибывших в Польшу с началом полномасштабного вторжения, сейчас всего 15% опрошенных.

"Вероятно, люди вернулись в Украину после того, как миновала опасность, или переехали в другие страны", - отмечает Джоболда.

В агентстве подчеркивают, что трудовые мигранты преимущественно зарабатывают в Польше и возвращаются в Украину, где тратят заработанные средства, поддерживая экономику страны.

"Польша, которая с начала полномасштабного вторжения стала убежищем для беженцев, сегодня возвращается к партнерству с Украиной в сфере трудовой миграции. И это так же имеет положительное влияние на польскую экономику и рынок трудоустройства", - говорит Джоболда.

Возрастная характеристика опрошенных (инфографика: Gremi Personal)