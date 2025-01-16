Різниця чимала. Які зарплати пропонують в Україні та Польщі на популярних вакансіях

В середньому українці заробляють 23 тисячі гривень на місяць, за даними Державної служби зайнятості. А у Польщі середня "чиста" зарплата після вирахування податків становить 5 883 злотих (58,8 тисячі гривень).

РБК-Україна із посиланням на сайти оголошень про пошуки роботи розповідає про те, які зарплати пропонують в Україні та Польщі працівникам аналогічних професій.

Учитель

Зарплата вчителя в Україні залежить від спеціалізації, наприклад, вчителі молодших класів в середньому зароблять 16 500 тисяч гривень, рівень коливається від 8 до 26 тисяч. А от вчителям англійської мови в середньому платять 22 500 гривень, втім сума у вакансіях доходить до 33 тисяч гривень в місяць.

У Польщі вчителям початкових класів пропонують зарплату у межах 6000-8500 злотих (60-85 тисяч гривень), а вчителям англійської мови - від 7000 до 12 000 злотих (70-120 тисяч гривень). На рівень зарплати впливає місце розташування навчального закладу, а також педагогічна завантаженість.

Зазначимо, що в Польщі у вакансіях зазвичай вказують зарплату до вирахування податків і різноманітних соціальних внесків (пенсійного, внеску у разі втрати працездатності, медичне страхування тощо). Тому варто мати на увазі, що "на руки" люди отримують майже на третину менше заявленої суми.

Середня зарплата вчителя англійської мови в Україні (скриншот)

Бухгалтер

Бухгалтери в Україні в середньому заробляють 24 тисячі гривень, найвищий рівень зарплати у Києві - 28 тисяч, найменший - у Запоріжжі, там працівникам цієї сфери пропонують 18 тисяч гривень. Зазначимо, що за 2024 рік зарплати у бухгалтерів зросли на 20%, при цьому настільки ж відсотків знизилась кількість вакансій.

У Польщі бухгалтерам у великих містах, зокрема у Варшаві, пропонують від 7 500 до 12 000 злотих (75-120 тисяч гривень), головні бухгалтери можуть претендувати на зарплату майже вдвічі більшу. Натомість у маленьких містах, типу Перемишля, рівень оплати коливається від 4600 до 7000 злотих (46-70 тисяч гривень).

Рівень зарплати у бухгалтерів в Україні (скриншот сайту Work.ua)

Юрист

Зарплата юристів в Україні коливається від 12 000 до 40 000 гривень, в середньому вона зараз становить 22 500 гривень. Це на 18% більше, ніж торік. Найбільше заробляють юристи, які працюють у Києві або ж дистанційно - 27 500 - 28 000 гривень.

На сайтах з пошуку роботи у Польщі юристам пропонують зарплату від 5000 до 11 000 злотих (50-110 тисяч гривень) у Варшаві й великих містах, у маленьких - від 4600 до 6000 злотих (46-600 тисяч гривень).

Вакансія юриста у Польщі (скриншот сайту Work.ua)

Касир

Касири в Україні в середньому заробляють 18 700 гривень, рівень зарплати коливається від 13 000 до 25 000 гривень. За рік заробітки касирів зросли на 25%, а кількість вакансій зменшилась на 1%.

У Польщі касири в середньому заробляють 5800-7000 злотих (58-70 тисяч гривень) у мегаполісах та 4600 - 5600 злотих (46-56 тисяч гривень) у містах на периферії країни.

Середня зарплата у касирів в Україні (скриншот Work.ua)

Продавець-консультант

Продавці-консультанти в Україні в середньому отримують 19 тисяч гривень. Рівень зарплати коливається від 12 тисяч до 28 тисяч, за рік оплата зросла на 19%.

У Польщі продавцям-консультантам платять 5000-7000 злотих (50-70 тисяч гривень) у великих містах, на периферії від 3000 злотих (30 тисяч гривень).

Пропозиція роботи у Варшаві (скриншот сайту pl.jooble.org)

Офіціант

Офіціанти в Україні в середньому заробляють 20 500 гривень на місяць. Найбільше платять у Києві - 27 500 гривень, найменше у Запоріжжі - 15 500 гривень.

У Варшаві в середньому офіціантам пропонують роботу з оплатою від 4800 злотих на місяць (48 тисяч гривень). Верхня межа доходить у 8000 тисяч злотих (80 тисяч гривень). При цьому у менших містах, таких як Білосток, зарплати не дуже відрізняється, там офіціанти заробляють 4700-7000 злотих (47-70 тисяч гривень).

Оголошення про пошук офіціантів у Варшаві (скриншот сайту pl.jooble.org)

Водій

За рік зарплата водіїв в Україні в середньому зросла на 20%, водночас пропозицій роботи стало на 21% менше. Зараз водії у середньому заробляють 30 000 гривень. Найбільші зарплати у Києві - 32 500 гривень, найменші у Запоріжжі - 25 000 гривень.

У Польщі водіям пропонують оплату від 7000 до 12 000 злотих (70-120 тисяч гривень) у великих містах, а у малих містечках зарплата коливається від 4700 до 6000 злотих (47-60 тисяч гривень).

Пропозиція роботи у Варшаві (скриншот сайту pl.jooble.org)