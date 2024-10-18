Тенденція на здорожчання. Скільки коштує м'ясо в Україні та що буде з цінами далі

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Як змінилися ціни у жовтні 2024

М'ясо є одним з найбільш високовартісних харчових продуктів, і його ціна продовжує зростати.

За даними порталу Мінфін, протягом місяця подорожчали:

куряче стегно – з 105,44 грн до 107,02 грн/кг

філе курятини – з 167,36 грн до 169,78 грн/кг

свинина лопатка – з 172,27 грн до 173,83 грн/кг

свинина ребра – з 172,35 грн до 174,93 грн/кг

яловичина гуляш – з 297,03 грн до 301,32 грн/кг

Таким чином, середні ціни з вересня по жовтень зросли незначно, проте ця тенденція зберігається не один місяць.

До прикладу, на 1 жовтня 2023 філе курятини вартувало 149,2 грн/кг, тобто за рік м'ясо птиці подорожчало на 20,58 грн, яловичий гуляш – на 55,14 грн/кг (ціна на жовтень 2023 становила 246,09 грн), а от свиняча лопатка зараз коштує на 12,66 грн дешевше (ціна торік – 186,49 грн/кг).

Фото: ціни на м'ясо ростуть (freepik.com)

Скільки коштує м'ясо в магазинах

У мережах супермаркетів вартість м'яса може різнитися, зокрема через акційні пропозиції. На 17 жовтня ціни були такі:

Куряче філе вагове: 169,9 грн/кг – VARUS, 159 грн/кг – "Сільпо", 164 грн/кг – Novus;

– "Сільпо", 164 грн/кг – Novus; Куряче стегно вагове: 96,9 грн/кг – VARUS, 131,3 грн/кг – "Сільпо", 99,9 грн/кг – Novus;

– Novus; Свинина, лопатка: 169,9 грн/кг – VARUS, 179 грн/кг – "Сільпо", 174 грн/кг – Novus;

– VARUS, 179 грн/кг – "Сільпо", 174 грн/кг – Novus; Ребра свинячі: 189,9 грн/кг – VARUS, 170 грн/кг – "Сільпо"; 179 грн/кг – Novus;

– "Сільпо"; 179 грн/кг – Novus; Гуляш яловичий: 359 грн/кг – "Мегамаркет", 294,9 грн/кг – "Сільпо"; 299,05 грн/кг – Metro.

На скільки та чому дорожчає м'ясо

На вартість продуктів тваринництва впливає низка чинників, які наразі зазнають змін.

Через неврожаї спостерігається здорожчання зернових кормів, що позначиться на формуванні ціни виробниками м'яса.

Підвищення вартості енергоресурсів, пального, інфляція, зростання податків також матимуть вплив на ціноутворення.

До того ж осінньо-зимовий сезон потребує додаткових видатків на опалення та освітлення господарств.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, що в холодний період подорожчання на 10-15% торкнеться м'яса птиці.

Фото: м'ясо дорожчає в осінньо-зимовий період (Getty Images)

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, минулого місяця основними причинами підняття цін були: активізація експорту, засушливе літо, що вплинуло на подорожчання кормів, збільшення акцизу на дизельне пальне та цін на мастильні матеріали.

У жовтні також можливе подорожчання, адже збільшується вартість кормів, зазначив експерт.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, дані моніторингового порталу Мінфін та мереж супермаркетів, заява заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука на брифінгу в Media Center Ukraine.