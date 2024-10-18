Тенденция на подорожание. Сколько стоит мясо в Украине и что будет с ценами дальше

Мясо в Украине постепенно дорожает. Хотя за последний месяц стоимость курятины, свинины и говядины изменилась всего на несколько гривен, наступление холодов и экономические факторы будут влиять на дальнейшую ситуацию с ценами.
РБК-Украина проанализировало, сколько сейчас стоит мясо, и расспросило эксперта о возможном повышении его стоимости.
Содержание:
Мясо – один из самых дорогих продуктов питания, и его цена продолжает расти.
По данным портала Минфин, в течение месяца подорожали:
Таким образом, средние цены с сентября по октябрь выросли незначительно, однако эта тенденция сохраняется не один месяц.
К примеру, на 1 октября 2023 филе курятины стоило 149,2 грн/кг, то есть за год мясо птицы подорожало на 20,58 грн, говяжий гуляш – на 55,14 грн/кг (цена на октябрь 2023 составляла 246,09 грн), а вот свиная лопатка сейчас стоит на 12,66 грн дешевле (цена в прошлом году – 186,49 грн/кг).
В сетях супермаркетов стоимость мяса может разниться, в частности из-за акционных предложений. На 17 октября цены были следующие:
На стоимость продуктов животноводства влияет ряд факторов, которые на сегодня меняются.
Из-за неурожаев наблюдается подорожание зерновых кормов, что сказывается на формировании цены производителями мяса.
Повышение стоимости энергоресурсов, горючего, инфляция, рост налогов также будут иметь влияние на ценообразование.
К тому же, осенне-зимний сезон требует дополнительных затрат на отопление и освещение хозяйств.
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что в холодный период подорожание на 10-15% коснется мяса птицы.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в прошлом месяце основными причинами повышения цен были: активизация экспорта, засушливое лето, повлиявшее на подорожание кормов, увеличение акциза на дизельное топливо и цен на смазочные материалы.
В октябре также возможно дальнейшее подорожание, ведь растет стоимость кормов, отметил эксперт.
При подготовке материала использовались комментарии аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, данные мониторингового портала Минфин и сетей супермаркетов, заявление заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука на брифинге в Media Center Ukraine.
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