Тенденция на подорожание. Сколько стоит мясо в Украине и что будет с ценами дальше

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Как изменились цены в октябре 2024

Мясо – один из самых дорогих продуктов питания, и его цена продолжает расти.

По данным портала Минфин, в течение месяца подорожали:

куриное бедро – со 105,44 грн до 107,02 грн/кг

филе курятины – с 167,36 грн до 169,78 грн/кг

свинина лопатка – с 172,27 грн до 173,83 грн/кг

свинина ребра – со 172,35 грн до 174,93 грн/кг

говядина гуляш – с 297,03 грн до 301,32 грн/кг

Таким образом, средние цены с сентября по октябрь выросли незначительно, однако эта тенденция сохраняется не один месяц.

К примеру, на 1 октября 2023 филе курятины стоило 149,2 грн/кг, то есть за год мясо птицы подорожало на 20,58 грн, говяжий гуляш – на 55,14 грн/кг (цена на октябрь 2023 составляла 246,09 грн), а вот свиная лопатка сейчас стоит на 12,66 грн дешевле (цена в прошлом году – 186,49 грн/кг).

Фото: цены на мясо растут (freepik.com)

Сколько стоит мясо в магазинах

В сетях супермаркетов стоимость мяса может разниться, в частности из-за акционных предложений. На 17 октября цены были следующие:

Куриное филе весовое: 169,9 грн/кг – VARUS, 159 грн/кг – "Сильпо", 164 грн/кг – Novus;

Куриное бедро весовое: 96,9 грн/кг – VARUS, 131,3 грн/кг – "Сильпо", 99,9 грн/кг – Novus;

Свинина, лопатка: 169,9 грн/кг – VARUS, 179 грн/кг – "Сильпо", 174 грн/кг – Novus;

Ребра свиные: 189,9 грн/кг – VARUS, 170 грн/кг – "Сильпо"; 179 грн/кг – Novus;

Гуляш говяжий: 359 грн/кг – "Мегамаркет", 294,9 грн/кг – "Сільпо"; 299,05 грн/кг – Metro.

На сколько и почему дорожает мясо

На стоимость продуктов животноводства влияет ряд факторов, которые на сегодня меняются.

Из-за неурожаев наблюдается подорожание зерновых кормов, что сказывается на формировании цены производителями мяса.

Повышение стоимости энергоресурсов, горючего, инфляция, рост налогов также будут иметь влияние на ценообразование.

К тому же, осенне-зимний сезон требует дополнительных затрат на отопление и освещение хозяйств.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что в холодный период подорожание на 10-15% коснется мяса птицы.

Фото: мясо дорожает в осенне-зимний период (Getty Images)

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в прошлом месяце основными причинами повышения цен были: активизация экспорта, засушливое лето, повлиявшее на подорожание кормов, увеличение акциза на дизельное топливо и цен на смазочные материалы.

В октябре также возможно дальнейшее подорожание, ведь растет стоимость кормов, отметил эксперт.

При подготовке материала использовались комментарии аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, данные мониторингового портала Минфин и сетей супермаркетов, заявление заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука на брифинге в Media Center Ukraine.