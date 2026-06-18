Тенденція вражає. Як розмір виплат впливає на працевлаштування українців в ЄС

Головне: Статус : станом на кінець 2025 року під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебувало близько 4,3 млн українців.

: станом на кінець 2025 року під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебувало близько 4,3 млн українців. Інверсна залежність : що вища в країні соціальна допомога, то нижчий рівень офіційного працевлаштування серед біженців.

: що вища в країні соціальна допомога, то нижчий рівень офіційного працевлаштування серед біженців. Приклад: у країнах із мінімальними виплатами (як Польща) відсоток працевлаштованих значно вищий, ніж у країнах із щедрою соцпідтримкою (Бельгія, Німеччина).

Скільки українців - під тимчасовим захистом в ЄС

Станом на кінець 2025 року під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу перебуває приблизно 4,3 мільйона українців (цей статус, завдяки рішенню Ради ЄС, продовжено до 4 березня 2027 року).

Виходячи з офіційних даних Eurostat, "вимальовується" цікава тенденція - абсолютну більшість наших громадян прийняли дві країни, тоді як в інших державах кількість українців відчутно менша.

В цілому найбільша кількість українців під тимчасовим захистом зафіксована у таких країнах:

Німеччина - 1 251 тис. осіб;

Польща - 969 тис. осіб;

Бельгія - 88 тис. осіб;

Італія - 64 тис. осіб;

Франція - 52 тис. осіб.

При цьому наведені дані щодо Франції можуть бути дещо заниженими, оскільки там переважно не враховуються неповнолітні особи.

Українці під тимчасовим захистом в ЄС (інфографіка: НУ "ІНСБ")

Як виплати впливають на працевлаштування

Державна політика щодо тимчасово переміщених осіб у вищезазначених країнах - не є універсальною.

Тобто це - п'ять різних алгоритмів, а не "один режим із варіаціями".

Не зважаючи на це, дослідники виділяють кілька структурних закономірностей, які впливають на життя українців за кордоном:

розрив у рівні соціальної допомоги між країнами сягає десятків разів, що формує принципово різні стимули до інтеграції;

спостерігається інверсна залежність - що щедріша в країні система виплат (соціальної допомоги), то нижчий рівень працевлаштованих (серед біженців).

Читайте також: Де українців чекають найбільше: топ країн Європи з дефіцитом кадрів у 2026 році

Уточнюється, що це - структурна закономірність, а не питання індивідуальної мотивації.

Адже однакова формальна допомога дає протилежні результати залежно від інституційного дизайну тієї чи іншої країни.

В цілому така ситуація може пояснюватись не небажанням працювати, а низкою "перешкод" на шляху до цього (наприклад, високим порогом входу на ринок, наявністю мовних бар'єрів, складними процедурами визнання кваліфікації тощо).

Взаємозв'язок між виплатами й працевлаштуванням (інфографіка: НУ "ІНСБ")

В яких країнах біженці отримують найбільше

В цілому статистика виплат (для одинокого дорослого на місяць) у різних країнах виглядає так:

Бельгія - 1 314 євро;

Німеччина - 563 євро;

Італія - 300 євро;

Франція - 204 євро;

Польща - 30 євро.

Уточнюється, що для Італії та Франції вказана лише первинна короткострокова допомога (яку надають у перші місяці після прибуття), оскільки регулярна грошова допомога там нині фактично відсутня.

У Польщі ж - вказана мінімальна пряма допомога дорослим.

Рівень соцдопомоги та працевлаштування біженців у різних країнах (інфографіка: НУ "ІНСБ")

Рівень зайняності біженців у цих же країнах

Рівень зайнятості біженців у цих же країнах, за словами дослідників, демонструє протилежну тенденцію:

Польща - 69%;

Франція - 32%;

Німеччина - 27%;

Бельгія - 15%.

Читайте також: Платять до 5300 євро на руки: які країни Європи дають українцям гроші за повернення додому

Керівниця Лабораторії соціологічних досліджень "ІНСБ", докторка соціологічних наук Катерина Настояща під час презентації дослідження повідомила, що в цілому "асимільованості" українців в інших країнах - радше немає.

"Можемо говорити лише про інтеграцію наших людей", - констатувала експерт.

Причому найкраще, за її словами, адаптуються до нових реалій діти. Тоді як молодь - найбільш вразлива, а старше покоління - практично не інтегрується.