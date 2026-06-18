Тенденція вражає. Як розмір виплат впливає на працевлаштування українців в ЄС

Українські біженці за кордоном опинилися в центрі нового дослідження. Його результати виявили цікаву закономірність, яка змушує по-новому подивитися на питання працевлаштування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати соціологічного дослідження Інституту національної стійкості та безпеки (НУ "ІНСБ") на тему "Система російського гібридного впливу на українців в ЄС: наративи, канали, загрози".
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Станом на кінець 2025 року під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу перебуває приблизно 4,3 мільйона українців (цей статус, завдяки рішенню Ради ЄС, продовжено до 4 березня 2027 року).
Виходячи з офіційних даних Eurostat, "вимальовується" цікава тенденція - абсолютну більшість наших громадян прийняли дві країни, тоді як в інших державах кількість українців відчутно менша.
В цілому найбільша кількість українців під тимчасовим захистом зафіксована у таких країнах:
При цьому наведені дані щодо Франції можуть бути дещо заниженими, оскільки там переважно не враховуються неповнолітні особи.
Державна політика щодо тимчасово переміщених осіб у вищезазначених країнах - не є універсальною.
Тобто це - п'ять різних алгоритмів, а не "один режим із варіаціями".
Не зважаючи на це, дослідники виділяють кілька структурних закономірностей, які впливають на життя українців за кордоном:
Уточнюється, що це - структурна закономірність, а не питання індивідуальної мотивації.
Адже однакова формальна допомога дає протилежні результати залежно від інституційного дизайну тієї чи іншої країни.
В цілому така ситуація може пояснюватись не небажанням працювати, а низкою "перешкод" на шляху до цього (наприклад, високим порогом входу на ринок, наявністю мовних бар'єрів, складними процедурами визнання кваліфікації тощо).
В цілому статистика виплат (для одинокого дорослого на місяць) у різних країнах виглядає так:
Уточнюється, що для Італії та Франції вказана лише первинна короткострокова допомога (яку надають у перші місяці після прибуття), оскільки регулярна грошова допомога там нині фактично відсутня.
У Польщі ж - вказана мінімальна пряма допомога дорослим.
Рівень зайнятості біженців у цих же країнах, за словами дослідників, демонструє протилежну тенденцію:
Керівниця Лабораторії соціологічних досліджень "ІНСБ", докторка соціологічних наук Катерина Настояща під час презентації дослідження повідомила, що в цілому "асимільованості" українців в інших країнах - радше немає.
"Можемо говорити лише про інтеграцію наших людей", - констатувала експерт.
Причому найкраще, за її словами, адаптуються до нових реалій діти. Тоді як молодь - найбільш вразлива, а старше покоління - практично не інтегрується.
Нагадаємо, раніше в ЄС підрахували масштабну хвилю майбутніх звільнень і повідомили, які сфери постраждають найбільше.
Тим часом ми пояснювали, чому українським лікарям у Польщі почали анульовувати ліцензії (кому загрожує втрата роботи).
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