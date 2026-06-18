Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС

Главное: Статус : по состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах ЕС находилось около 4,3 млн украинцев.

: по состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах ЕС находилось около 4,3 млн украинцев. Инверсная зависимость : чем выше в стране социальная помощь, тем ниже уровень официального трудоустройства среди беженцев.

: чем выше в стране социальная помощь, тем ниже уровень официального трудоустройства среди беженцев. Пример: в странах с минимальными выплатами (как Польша) процент трудоустроенных значительно выше, чем в странах с щедрой соцподдержкой (Бельгия, Германия).

Сколько украинцев - под временной защитой в ЕС

По состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах Европейского Союза находятся примерно 4,3 миллиона украинцев (этот статус, благодаря решению Совета ЕС, продлен до 4 марта 2027 года).

Исходя из официальных данных Eurostat, "прослеживается" интересная тенденция - абсолютное большинство наших граждан приняли две страны, тогда как в других государствах количество украинцев ощутимо меньше.

В целом наибольшее количество украинцев, находящихся под временной защитой, зафиксировано в следующих странах:

Германия - 1 251 тыс. человек;

Польша - 969 тыс. человек;

Бельгия - 88 тыс. человек;

Италия - 64 тыс. человек;

Франция - 52 тыс. человек.

При этом приведенные данные по Франции могут быть несколько заниженными, поскольку там в основном не учитываются несовершеннолетние.

Украинцы под временной защитой в ЕС (инфографика: НУ "ИНУБ")

Как выплаты влияют на трудоустройство

Государственная политика в отношении временно перемещенных лиц в вышеупомянутых странах не является универсальной.

То есть это - пять разных алгоритмов, а не "один режим с вариациями".

Несмотря на это, исследователи выделяют несколько структурных закономерностей, которые влияют на жизнь украинцев за границей:

разрыв в уровне социальной помощи между странами достигает десятков раз, что формирует принципиально разные стимулы к интеграции;

наблюдается инверсная зависимость - чем щедрее в стране система выплат (социальной помощи), тем ниже уровень трудоустроенных (среди беженцев).

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Уточняется, что это - структурная закономерность, а не вопрос индивидуальной мотивации.

Ведь одинаковая формальная помощь дает противоположные результаты в зависимости от институционального устройства той или иной страны.

В целом такая ситуация может объясняться не нежеланием работать, а рядом "препятствий" на пути к этому (например, высоким порогом входа на рынок, наличием языковых барьеров, сложными процедурами признания квалификации и т.д.).

Взаимосвязь между выплатами и трудоустройством (инфографика: НУ "ИНУБ")

В каких странах беженцы получают больше всего

В целом статистика выплат (для одинокого взрослого в месяц) в разных странах выглядит так:

Бельгия - 1 314 евро;

Германия - 563 евро;

Италия - 300 евро;

Франция - 204 евро;

Польша - 30 евро.

Уточняется, что для Италии и Франции указана только первоначальная краткосрочная помощь (которая предоставляется в первые месяцы после прибытия), поскольку регулярная денежная помощь там в настоящее время фактически отсутствует.

В Польше же указана минимальная прямая помощь взрослым.

Уровень социальной помощи и трудоустройства беженцев в разных странах (инфографика: НУ "ИНУБ")

Уровень занятости беженцев в этих же странах

Уровень занятости беженцев в этих же странах, по словам исследователей, демонстрирует противоположную тенденцию:

Польша - 69%;

Франция - 32%;

Германия - 27%;

Бельгия - 15%.

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Руководительница Лаборатории социологических исследований "ИНУБ", доктор социологических наук Екатерина Настояща во время презентации исследования сообщила, что в целом "ассимиляции" украинцев в других странах - скорее нет.

"Можно говорить лишь об интеграции наших людей", - констатировала эксперт.

Причем лучше всего, по ее словам, адаптируются к новым реалиям дети. В то время как молодежь - наиболее уязвима, а старшее поколение - практически не интегрируется.