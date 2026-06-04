У ЄС підрахували масштабну хвилю майбутніх звільнень: хто під загрозою

Європейська комісія готує жорстке попередження для країн блоку про загрозу масового безробіття. Найближчими роками сотні тисяч людей можуть втратити роботу через енергетичну кризу та конкуренцію з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Брюссель готує болючий звіт, адже країни ЄС можуть зіткнутися з масовим скороченням персоналу вже найближчим часом. Головні причини - захмарні ціни на енергоносії та радикальний зелений перехід.

Економіка перебуває під тиском через американсько-ізраїльську війну в Ірані, яка продовжує штовхати ціни на нафту вгору. Прогнози Комісії на 2026 рік невтішні: висока вартість палива поставить під удар 560 000 робочих місць. Найсильніше постраждають будівництво, металургія та хімія. Транспортна галузь також опинилася у зоні ризику.

Що з автопромом у ЄС?

Автомобільний сектор переживає зараз найважчі часи, особливо у Німеччині. Єврокомісія оцінює загрозу у 600 000 робочих місць. Виробники не встигають за змінами: перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електрокарів виявився болючим.

Китай також діє дуже агресивно. Конкуренція зі сходу знищує місцеві заводи. Інші галузі теж лихоманить. У виробництві акумуляторів під загрозою 85 000 позицій.

Сонячна енергетика може втратити 59 000 працівників. Навіть сталеливарна промисловість скорочує штати. Брюссель визнає, що Європа втрачає позиції у стратегічних галузях.

Гроші та технології не врятують ситуацію самі по собі. Роботодавці скаржаться на катастрофічний дефіцит кадрів. 77 відсотків європейських компаній називають брак фахівців головною перешкодою для інвестицій.

Брюссель планує інвестувати в людський капітал

Тепер інвестиції в людей - це пріоритет. ЄС вперше запроваджує перевірку освітніх систем у країнах-членах. Брюссель вимагатиме від урядів більше вкладати у навчання дорослих та STEM-дисципліни.

Проте ситуація з безробіттям погіршується. Раніше прогнозували 5,8 відсотка на 2027 рік, а тепер очікують 6 відсотків. Державні борги також зростають. Бюджетний дефіцит усіх країн ЄС збільшиться до 3,6 відсотка ВВП.

Кожен дванадцятий працівник у Європі вже зараз перебуває за межею бідності. Брюссель закликає до термінових реформ соціального захисту. Болгарія вже отримала суворе попередження через свої витрати. Німеччина та Естонія поки тримаються, але їхній стан теж під пильним наглядом.