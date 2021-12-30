Темпы строительства жилья в Украине резко замедлились

Объемы строительства жилья в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 17,9%. При этом в ноябре строительство жилья выросло на 3,5%, что значительно ниже, чем в октябре (29,1%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 0,3%, в ноябре - падение на 1,4%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-ноябре 2021 года составил 198,8 млрд гривен. Новое строительство составило 32,3% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 42,6%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,1%.
Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.
Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.