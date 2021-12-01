Темпы роста строительства жилья в Украине увеличились до 30%

Объемы строительства жилья в Украине в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,6%. При этом в октябре строительство жилья выросло на 29,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост на 0,5%, в октябре - падение на 15,2%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2021 года составил 170,8 млрд гривен. Новое строительство составило 33,2% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 41,1%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,7%.