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Темпи зростання будівництва житла в Україні збільшилися до 30%

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Україна, Середа 01 грудня 2021 15:30
Темпи зростання будівництва житла в Україні збільшилися до 30% Фото: будівництво житла в Україні в жовтні-2021 зросло на 29% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-жовтні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,6%. При цьому в жовтні будівництво житла зросло на 29,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-жовтень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання на 0,5%, у жовтні - падіння на 15,2%.

Темпи зростання будівництва житла в Україні збільшилися до 30%

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-жовтні 2021 року склав 170,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 33,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 41,1%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,7%.

Темпи зростання будівництва житла в Україні збільшилися до 30%

Нагадавши, обсяги будівництва в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

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Державна служба статистики
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