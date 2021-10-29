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Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

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Украина, Пятница 29 октября 2021 15:00
Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля Фото: строительство жилья в Украине выросло за сентябрь на 1,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы строительства жилья в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,4%. При этом в сентябре строительство жилья выросло только на 1,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 3,2%, в сентябре - на 10,1%.

Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2021 года составил 149,1 млрд гривен. Новое строительство составило 33,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,6%.

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

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Государственная служба статистики
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