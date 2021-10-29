Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

Фото: строительство жилья в Украине выросло за сентябрь на 1,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)

Объемы строительства жилья в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,4%. При этом в сентябре строительство жилья выросло только на 1,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 3,2%, в сентябре - на 10,1%. Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2021 года составил 149,1 млрд гривен. Новое строительство составило 33,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,6%.