Темпи зростання будівництва житла в Україні впали майже до нуля
Обсяги будівництва житла в Україні в січні-вересні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 18,4%. При цьому у вересні будівництво житла зросло тільки на 1,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 3,2%, у вересні - на 10,1%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-вересні 2021 року склав 149,1 млрд гривень. Нове будівництво склало 33,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 41,3%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,6%.
Нагадавши, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.
Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.