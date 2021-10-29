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Темпи зростання будівництва житла в Україні впали майже до нуля

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 15:00
Темпи зростання будівництва житла в Україні впали майже до нуля Фото: будівництво житла в Україні зросло за вересень на 1,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-вересні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 18,4%. При цьому у вересні будівництво житла зросло тільки на 1,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Темпи зростання будівництва житла в Україні впали майже до нуля

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 3,2%, у вересні - на 10,1%.

Темпи зростання будівництва житла в Україні впали майже до нуля

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-вересні 2021 року склав 149,1 млрд гривень. Нове будівництво склало 33,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 41,3%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,6%.

Нагадавши, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

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Державна служба статистики
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