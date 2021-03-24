Темпы COVID-вакцинации отстают от графика на 100 тысяч выполненных уколов, - Минздрав
Фото: вакцинация от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине темпы вакцинации существенно хуже плана и отстают от графика. К текущему моменту сделано почти на 100 тысяч прививок меньше от запланированного.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на селекторном совещании с регионами, сообщает сайт Запорожской облгосадминистрации.
Степанов рассказал, что в некоторых регионах очень медленнно начался процесс вакцинации, а в некоторых еще не обустроили станционарные пункты.
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